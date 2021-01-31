Водителям запретят ездить на летней резине зимой

Министерстве внутренних дел России разработали расширенный перечень неисправностей, при которых будет запрещена эксплуатация автомобиля. Его планируют ввести с 1 июня 2021 года.

По информации ТАСС , в МВД хотят законодательно запретить эксплуатировать зимой автомобили на летней резине и летом — на зимней. Нельзя будет ездить на автомобиле, у которого зимняя резина установлена не на всех колесах. Также автовладельцам планируют запретить устанавливать колеса не того размера, который предусмотрен в руководстве по эксплуатации.

Могут ужесточить нормы, касающиеся ремней безопасности. В МВД предлагают запретить эксплуатировать автомобили, у которых замки не фиксируют язычки ремней. Нельзя будет ездить, если лямки ремней безопасности не вытягиваются и не втягиваются в катушки.

Еще одной причиной запрета на эксплуатацию может стать неисправность установленной на заводе системы спутниковой навигации. Этот запрет будет распространяться и на системы вызова экстренных служб.

В МВД планируют ужесточить требования к автомобилям на газовом топливе. Баллоны должны маркироваться серийным номером и обозначением, и на них должны быть заводские паспорта от изготовителя.