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Ездить на летней резине зимой могут запретить в России 

Профиль и ещё 18 1 час назад
Водителям запретят ездить на летней резине зимой
Фото: ©АГН Москва
В Министерстве внутренних дел России разработали расширенный перечень неисправностей, при которых будет запрещена эксплуатация автомобиля. Его планируют ввести с 1 июня 2021 года.
По информации ТАСС, в МВД хотят законодательно запретить эксплуатировать зимой автомобили на летней резине и летом — на зимней. Нельзя будет ездить на автомобиле, у которого зимняя резина установлена не на всех колесах. Также автовладельцам планируют запретить устанавливать колеса не того размера, который предусмотрен в руководстве по эксплуатации.
Могут ужесточить нормы, касающиеся ремней безопасности. В МВД предлагают запретить эксплуатировать автомобили, у которых замки не фиксируют язычки ремней. Нельзя будет ездить, если лямки ремней безопасности не вытягиваются и не втягиваются в катушки.
Еще одной причиной запрета на эксплуатацию может стать неисправность установленной на заводе системы спутниковой навигации. Этот запрет будет распространяться и на системы вызова экстренных служб.
В МВД планируют ужесточить требования к автомобилям на газовом топливе. Баллоны должны маркироваться серийным номером и обозначением, и на них должны быть заводские паспорта от изготовителя.
Ранее «Профиль» писал о новых ограничениях для автовладельцев. Они начнут действовать с 1 февраля и коснутся установки дополнительного оборудования.
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Автоновости , МВД
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