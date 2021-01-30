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Российским водителям запретят кататься на летней резине зимой 

Lenta.ru и ещё 3 2 часа назад
Водителям запретят ездить на летней резине зимой
Фото: РИА Новости
Министерство внутренних дел планирует ввести новые запреты на использование транспортных средств с 1 июня. В частности, водителям запретят кататься на летней резине зимой, а на зимней — летом, передает ТАСС.
По новым правилам, пользоваться автомобилем нельзя, если зимние шины установлены не на всех колесах. Кроме того, будет допускаться только тот размер колес, который предусмотрен заводом-изготовителем автомобиля. Замок ремня безопасности должен фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку.
В битопливных автомобилях, заправляемых газом, на каждый баллон должен быть паспорт, оформленный его изготовителем. На уже установленном баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение. Если газовое оборудование изменили во время ремонта, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом сведения.
Помимо этого, использовать автомобиль запрещается, если предусмотренные изготовителем аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб неисправны.
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Автоновости , МВД , ИТАР-ТАСС
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