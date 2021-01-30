В России начались продажи кроссовера Genesis GV80 

Российские дилеры компании Genesis объявили о старте продаж кроссоверов GV80. Официально автомобиль представили еще в октябре прошлого года, а самая бюджетная версия будет отличаться ценником в 4 миллиона рублей.

Премиальный кроссовер модели GV80 стал для марки дебютным. На мировые рынки автомобиль вышел еще год назад, а до России добрался только в октябре прошлого года. В нашу страну GV80 привезли с тремя двигателями — двумя бензиновыми и дизельным агрегатом на 2,5 литра. Младшим оказался T-GDI, способный выдать до 249 л.с. мощности, тогда как более топовый V6 на 3,5 литра будет отличаться отдачей в 379 л.с. Турбированный агрегат отличается объемом в 3 литра, а мощность составит 249 л.с. Для всех моторов предложат только автоматическую трансмиссию на 8 скоростей. Выбрать можно будет из пяти комплектаций автомобиля с разным оснащением, ценник стартует с отметки в чуть более 4 млн рублей.

Максимальная компплектация Elute обойдется российским покупателям в 6,4 млн рублей.