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В России введут новые правила эксплуатации автомобилей 

Майк Габриелян 56 минут назад
В России введут новые правила эксплуатации автомобилей
Фото: ТАСС
В России вводят новые правила, запрещающие использовать автомобили с несезонной резиной, неправильными колесами и неисправными лямками ремней безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
С 1 июня МВД планирует ввести новый перечень нарушений, которые запрещают эксплуатацию автомобиля. В частности, это запрет на использование несезонной резины: летней — зимой и зимней — летом. Зимние шины должны быть на всех колесах. Новые правила касаются и размера колес. На автомобиль можно ставить только колеса, предусмотренные заводом-изготовителем.
На машине нельзя будет ездить, если замок не фиксирует язычок лямки или не выбрасывает его после нажатия на кнопку; если лямка не вытягивается или не втягивается в катушку.
Поменялись правила для авто, заправляющихся газом. У каждом газового баллона должен быть паспорт изготовителя. На самом баллоне должен быть четко нанесен серийный номер.
Названо условие отмены штрафа ГИБДД
Если аппаратура спутниковой навигации, устройство или система вызова экстренных оперативных служб, предусмотренные изготовителем, неисправны или отсутствуют, то машиной пользоваться нельзя.
МВД с 1 марта будет аннулировать диагностические карты машин, при оформлении которых не проводился технический осмотр.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в МЧС перечислили безопасные правила отогрева автомобиля.
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Автоновости , МЧС , ГИБДД , МВД
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