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Когда начнут приходить штрафы с камер за непристегнутый ремень 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Водителям пришли штрафы с камер за непристегнутый ремень
Фото: © Flickr / Rebecca..
С помощью камер на подмосковных дорогах начали выявлять водителей и пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности. Пока только в тестовом режиме. Когда могут начать приходить штрафы, рассказал в интервью радио Sputnik заместитель генерального директора, операционный директор "МВС Груп" (оператора систем фотовидеофиксации в Московской области) Михаил Родионов.
По его словам, планируется, что автомобилистов, которые игнорируют требование пристегиваться, будет автоматически выявлять специальная нейросеть, она же будет передавать информацию в ГИБДД. Сейчас идет процесс ее "обучения" с помощью фотографий, полученных с камер наблюдения на дорогах. Используются только те снимки, на которых хорошо видно нарушение, пояснил представитель компании-оператора систем фотовидеофиксации.

"Камера фиксирует переднюю часть автомобиля — водителя и пассажира, а также пристегнуты ли ремни безопасности. Мы отбираем материалы, где четко видно нарушение — ремень не пристегнут. Он должен быть хорошо различим на фоне одежды водителя или пассажира", — уточнил специалист.

Дополнительные камеры, которые будут отслеживать лишь ситуацию с ремнями безопасности, устанавливать не планируется ‒ уже имеющихся на дорогах Подмосковья камер вполне достаточно, отметил Родионов. Требуется лишь обновить программное обеспечение и обучить искусственный интеллект выполнению новых задач. На это может уйти несколько месяцев.
Сейчас система работает в тестовом режиме. Пока не отработаны все детали, штрафы за зафиксированные камерами нарушения приходить не будут, подчеркнул операционный директор "МВС Груп".

"Во-первых, мы пока не уверены, с какой вероятностью нейросеть определяет факт нарушения, а во-вторых, ГИБДД и Минтранс должны определиться, как они будут формировать эти постановления об административных правонарушениях", — объяснил Михаил Родионов.

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Автоновости , Михаил Родионов , Минтранс РФ , ГИБДД , ИА Sputnik
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