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Россияне объявили бойкот кроссоверам 

Майк Габриелян 2 часа назад
Составлен рейтинг ненужных россиянам кроссоверов
Фото: Reuters
Составлен рейтинг неудачных кроссоверов, которые не понравились россиянам и покупались в прошлом году реже всего.
В топ-10 попали шесть китайских кроссоверов, два европейских и два американских, пишет «РГ».
Рейтинг составлен с учетом количества моделей, которые россияне покупали меньше всего в течение 6 месяцев в минувшем году.
Десятым с конца со 186 продажами стал Changan CS75. Эта марка удивила всех взрывным ростом на рынке, но продажи старого кроссовера уже завершились.
На 9-м и 8-м местах расположились представители марки Jeep. Брутальный Cherokee разошелся тиражом 150 единиц, более нишевый Renegade — только 136.
На двух следующих позициях — китайские автомобили Foton Sauvana и Zotye T600.
Пятое место занял новичок от Opel — полноприводный кроссовер Grandland X. Начиная с мая было продано 117 авто этой модели.
На четвертой позиции — Lifan X50. Хотя некоторые считают его не кроссовером, а приподнятым хэтчбеком, он собрал 90 продаж за год.
Только 88 продаж на счету Chery Tiggo 5.
Вторым в рейтинге оказался Jaguar I-Pace, дорогой переднеприводный кроссовер за 6,4-7,2 млн рублей. На его счету 72 продажи.
Самым неинтересным для россиян кроссовером в прошлом году оказался еще один представитель Zotye. Это купеобразный Coupa, который приобрели 36 человек.
Ранее «Рамблер» рассказывал, как оценивают кроссовер Chery Tiggo 4 его владельцы.
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Автоновости , Jeep , Chery , Jaguar , Lifan , Chery Tiggo 5 , Opel , Lifan X50 , Chery Tiggo
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