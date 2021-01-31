Составлен рейтинг ненужных россиянам кроссоверов

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Составлен рейтинг неудачных кроссоверов, которые не понравились россиянам и покупались в прошлом году реже всего.

В топ-10 попали шесть китайских кроссоверов, два европейских и два американских, пишет «РГ»

Рейтинг составлен с учетом количества моделей, которые россияне покупали меньше всего в течение 6 месяцев в минувшем году.

Десятым с конца со 186 продажами стал Changan CS75. Эта марка удивила всех взрывным ростом на рынке, но продажи старого кроссовера уже завершились.

На 9-м и 8-м местах расположились представители марки Jeep . Брутальный Cherokee разошелся тиражом 150 единиц, более нишевый Renegade — только 136.

На двух следующих позициях — китайские автомобили Foton Sauvana и Zotye T600.

Пятое место занял новичок от Opel — полноприводный кроссовер Grandland X. Начиная с мая было продано 117 авто этой модели.

На четвертой позиции — Lifan X50. Хотя некоторые считают его не кроссовером, а приподнятым хэтчбеком, он собрал 90 продаж за год.

Только 88 продаж на счету Chery Tiggo 5.

Вторым в рейтинге оказался Jaguar I-Pace, дорогой переднеприводный кроссовер за 6,4-7,2 млн рублей. На его счету 72 продажи.

Самым неинтересным для россиян кроссовером в прошлом году оказался еще один представитель Zotye. Это купеобразный Coupa, который приобрели 36 человек.