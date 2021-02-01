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Правила тюнинга автомобилей ужесточили в России 

Газета.Ru и ещё 2 2 часа назад
В России ужесточили правила автотюнинга
Фото: globallookpress.com
В России изменились правила тюнинга для автомобилей. Об этом сообщает РИА "Новости". Так, автовладельцу может быть отказано в получении разрешения на тюнинг в двух условиях. Первое подразумевает отсутствия заключения от испытательной лаборатории, которая оценивает соответствие ГОСТ.
Вторым условием является наличие в соцреестре протокола проверки, который выдается испытательной лабораторией. Данное решение вступает в силу с 1 февраля.
Ранее стало известно, что в закон "О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" было внесено требование о фотосвидетельствовании автомобиля, который будет проходить техосмотр.
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