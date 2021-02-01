Nissan Leaf получил юбилейную спецверсию

Nissan Leaf, который занимает первое место по продажам среди электрокаров в России, обзавелся юбилейной спецверсией под названием Leaf10. За десять лет существования на рынке модель разошлась в количестве полумиллиона экземпляров.

Только за 2020 год в европейских странах и США было продано 31 177 и 9564 машины соответственно, а в России Leaf стал самым популярным электрокаром с результатом в 144 реализованных штук (+10 процентов относительно продаж за 2019 год).

Что же касается спецверсии Leaf10, то ее отличительная особенность — узор Kumiko на черной глянцевой крыше, корпусах наружных зеркал и багажной двери. В остальном же Leaf10 повторяет стандартную модель в самой дорогой комплектации, оснащенную системой ProPilot. Старт продаж запланирован на февраль, однако в России новинку ждать не стоит.

В движение хэтчбек приводит электромотор мощностью 150 лошадиных сил, который питает батарея емкостью 40 киловатт-часов. На одной зарядке электрокар проезжает 270 километров по циклу WLTP, разгоняется с места до «сотни» за 7,9 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 144 километра в час.

Также существует более мощная модификация Leaf с 217-сильным мотором, которой требуется на разгон от 0 до 100 километров в час всего 6,9 секунды. Такой электрокар способен развить максимальную скорость в 157 километров в час.