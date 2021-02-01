В России с 1 февраля ужесточили правила автотюнинга 

С 1 февраля в России ужесточили правила автотюнинга, в ряде случаев автомобилисты не смогут получить разрешение на него. Об этом пишет ТАСС.

Данные изменения закреплены постановлением правительства России «Об утверждении правил внесения изменений в конструкцию находящихся в эксплуатации колесных транспортных средств и осуществления последующей проверки выполнения требований технического регламента Таможенного союза (»О безопасности колесных транспортных средств»)».

В частности, причиной отказа может служить отсутствие «в реестре заключений предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет возможности внесения изменений». Также разрешение на модификацию машины не будет выдано, если ее регистрационные знаки и документы находятся в розыске.

Тюнинг будет запрещен и в случае обнаружения признаков скрытия, подделки, изменения, уничтожения идентификационной маркировки автомобиля.

«Рамблер» писал, что ранее автоэксперты «Свободной прессы» перечислили пять элементов тюнинга, которые не несут никакой практической цели для обывателя и абсолютно бесполезны на дороге.

Речь идет о спойлерах, мухобойках и пластиковых накладках на пороги, «литье» с низкопрофильной резиной, металлических трубах, которые якобы защищают кузов. Также не только бесполезны, но и опасны присадки в моторное масло, а светодиодные лампы, установленные в обычные фары, не освещают дорогу должным образом и ослепляют водителей встречных автомобилей.