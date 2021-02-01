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Новый Renault Duster для России сохранит дизельный мотор 

Motor.ru 2 часа назад
Новый Renault Duster для России сохранит дизельный мотор
Фото: © Renault
Renault готовится к старту российских продаж нового Duster. По данным сообщества AvtoVAZ News, дизельный вариант, которому прочили исчезновение из гаммы кроссовера, сохранится. При этом один из доступных на сегодняшний день бензиновых моторов из палитры исключат.
Renault Duster второго поколения будут предлагать с тремя двигателями на выбор. Базовым останется бензиновый Н4М объемом 1,6 литра, выдающий 114 лошадиных сил. Как сообщает AvtoVAZ News со ссылкой на собственный источник, кроме нынешней «механики» его можно будет также сочетать с вариатором Jatco.
Также будет доступен 1,5-литровый турбированный дизель К9К мощностью 109 лошадиных сил. Он устанавливается на нынешний Duster и комплектуется шестиступенчатой механической коробкой и полным приводом. Еще в октябре сообщаось, что Renault испытывает дизельный вариант нового Duster на полигоне «АвтоВАЗа».
Топовым для кроссовера станет 150-сильный наддувный двигатель 1.33, знакомый по Renault Arkana. Пару ему составляет безальтернативный вариатор Jatco. Он займет место 2,0-литрового «атмосферника» мощностью 144 силы, который навсегда покинет гамму кроссовера.
Новый Renault Duster встал на конвейер московского завода «Рено Россия» 28 января. Российская премьера модели запланирована на 11 февраля, а продажи стартуют в первом квартале нынешнего года.
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Автоновости , Renault Duster , Renault , Автоваз
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