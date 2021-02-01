Тойота запустила Toyota и Lexus Connected Services в России

Компания Тойота в России предлагает своим клиентам Подключенные автомобили с функциями Toyota и Lexus Connected Services.

Подключенный автомобиль объединяет возможности мобильного интернета, телематики и облачного хранения данных, он обеспечит владельцам новый уровень комфорта и безопасности на каждый день. Любой клиент сможет постоянно следить за своим автомобилем, его техническим состоянием, быть на связи с официальными дилерами Тойота и Лексус и экстренными службами. Внедрение функций Toyota и Lexus Connected Services станет еще одним шагом на пути к полной цифровизации, возможности дистанционного управления и свободного обмена информацией между автомобилем и персональными гаджетами. Владельцы автомобилей Toyota получат самый широкий набор дополнительных возможностей в сегменте.

Подключенный автомобиль работает при помощи штатного модуля передачи данных со встроенной сим-картой.

На протяжении первого года использования функций Toyota и Lexus Connected Services клиент получит возможность организовать в автомобиле точку доступа Wi-Fi с предоплаченным ежемесячным трафиком 10 гигабайт.

Владелец автомобиля сможет сам управлять раздачей трафика, меняя характеристики и пароль по аналогии с обычным роутером, а также контролировать список подключенных устройств. В личном кабинете клиент также сможет пополнять интернет-трафик в предоплаченном месячном пакете в случае его исчерпания и продлевать действие услуги по истечении первого года эксплуатации. При этом объем трафика для нужд телематики останется безлимитным, благодаря чему автомобиль будет на связи в любой ситуации.

Передача всех данных от автомобиля в облако осуществляется в зашифрованном виде по защищенному каналу, их передача третьим лицам исключена, а сохранность информации гарантируется компанией Тойота.

Toyota

Возможности Подключенного автомобиля с функциями Toyota и Lexus Connected Services будут доступны клиентам с момента продажи первого автомобиля, оборудованного модулем передачи данных.

С момента запуска Подключенный автомобиль будет включать девять полезных функций, способных каждый день делать жизнь автолюбителя легче.

Найти мой автомобиль позволит быстро вспомнить, где была оставлена машина, посмотреть ее точное месторасположение на карте и получить рекомендации по маршруту и расчетное время пути. Удобный интерфейс позволит передавать геометку другому человеку через мессенджеры и социальные сети.

Контроль заряда аккумулятора поможет своевременно оценить уровень заряда батареи. Приложение отражает состояние батареи с помощью интуитивно понятной графики с тремя уровнями, чтобы быстро проверить техническое состояние аккумулятора на момент последнего запуска и принять меры для его обслуживания.

История поездок даст возможность анализировать данные, включая детали маршрута, длительность, пробег, среднюю скорость, а также резкие ускорения и торможения. В отличие от бортового компьютера, эту информацию можно будет отследить по каждой конкретной поездке с возможностью отбора по неделям, месяцам и годам.

Техническое обслуживание позволит клиенту узнать пробег до следующего ТО, а также записаться на обслуживание к своему или любому дилеру марки поблизости через форму обратной связи с дилером. «Журнал обслуживания» фиксирует все сервисные операции и в любой момент покажет полную историю обслуживания у официального дилера.

Индикаторы панели приборов помогут водителю со всей нужной справочной информацией по контрольным лампам автомобиля.

Финансовые услуги дадут быстрый доступ к описанию финансовых инструментов компании Тойота в России.

Аварийный ассистент поможет зарегистрировать все столкновения на дороге, фиксируя точную геолокацию. Также с помощью этой функции можно быстро связаться со службой спасения и службой помощи на дороге в случае необходимости.

Напоминания позволят создавать специальные заметки об истории обслуживания автомобиля и важных эпизодах владения, фиксируя момент смены резины, оплаты транспортного налога или оставшийся срок гарантии.

Планирование маршрута даст возможность владельцу спланировать поездку заранее и импортировать данные прямо в навигационную систему автомобиля, не выходя из дома. Если часть пути до цели нужно пройти пешком, функция автоматически передаст данные навигации автомобиля на смартфон, чтобы клиент смог быстро добраться до места назначения.

В дальнейшем планируется регулярное обновление функций и последующее расширение их количества.

Владельцы Toyota и Lexus смогут управлять всеми функциями Подключенного автомобиля с помощью специальных приложений MyT и Lexus Link, которые можно бесплатно скачать в App Store и Google Play. При покупке автомобиля консультанты дилерских центров помогут клиенту создать учетную запись, скачать и настроить приложение для эффективного пользования функционалом. С момента регистрации на портале и активации сим-карты он будет доступен клиенту на протяжении 10 лет.

Среди модельного ряда Toyota первым Подключенным автомобилем станет популярный кроссовер RAV4 в версии Style, а среди автомобилей Lexus — бизнес-седан ES.