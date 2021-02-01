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Как можно не платить штраф за превышение скорости 

Мария Иванова 4 часа назад
В каких случаях можно оспорить штраф за превышение скорости
Фото: ТАСС
Портал «АвтоВзгляд» рассказал о случаях, в которых стоит оспаривать штрафы за превышение скорости. В первую очередь, необходимо внимательно проверять «письма счастья», пришедшие пачкой.
Обратить внимание нужно на время совершения нарушения. Часто случается, что три разных нарушения на самом деле являются одним, запечатленным соседними камерами с нескольких ракурсов.
Поводом для обжалования может также стать истекший срок действия свидетельства о метрологической поверке камеры, которая поймала водителя. В таких случаях на участках дорог могут появиться новые лимиты скорости, а камера продолжает штрафовать по старым ограничениям.
Чтобы оспорить штраф, выписанный такой камерой, необходимо иметь в машине видеорегистратор с GPS-модулем, который запоминает не только скорость автомобиля, но и местоположение.
Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало, как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.
Самым простым способом обжаловать штраф за неправильную парковку издание назвало подачу заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».
Если водитель хочет поспорить со штрафом дорожной инспекции, он должен подать жалобу в территориальное подразделение ГИБДД, выписавшее штраф, на имя сотрудника, оформившего нарушение, либо начальника отделения. К жалобе потребуется приложить копии постановления о штрафе и документов на автомобиль.
Видео дня. Нарушителей ПДД будут вычислять при помощи нейросети
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Автоновости , ГИБДД , АвтоВзгляд , Mos.ru
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