В каких случаях можно оспорить штраф за превышение скорости

Портал «АвтоВзгляд» рассказал о случаях, в которых стоит оспаривать штрафы за превышение скорости. В первую очередь, необходимо внимательно проверять «письма счастья», пришедшие пачкой.

Обратить внимание нужно на время совершения нарушения. Часто случается, что три разных нарушения на самом деле являются одним, запечатленным соседними камерами с нескольких ракурсов.

Поводом для обжалования может также стать истекший срок действия свидетельства о метрологической поверке камеры, которая поймала водителя. В таких случаях на участках дорог могут появиться новые лимиты скорости, а камера продолжает штрафовать по старым ограничениям.

Чтобы оспорить штраф, выписанный такой камерой, необходимо иметь в машине видеорегистратор с GPS-модулем, который запоминает не только скорость автомобиля, но и местоположение.

Как сообщал «Рамблер», ранее издание AutoNews рассказало , как можно обжаловать различные автомобильные штрафы.

Самым простым способом обжаловать штраф за неправильную парковку издание назвало подачу заявления на портале mos.ru в разделе «Обжалование нарушения». Там нужно указать номер постановления и причины обжалования. Такой же сервис работает на сайте «Автокод».