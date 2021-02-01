Спрос на премиальные автомобили вырос в пандемию 

Состоятельные люди потратили отложенные на путешествия деньга на подержанные автомобили класса люкс, пишет Forbes со ссылкой на статью в Financial Times.

В 2020 году в Великобритании выросли продажи подержанных премиальных автомобилей, в то время как продажи новых автомобилей упали.

«Люди говорили, мол, раз я не могу поехать на Багамы, вместо этого куплю Ferrari или Lambo», — объяснил Кен Чу — директор крупнейшего в Британии дилера Ferrari, Lamborghini, Bentley и других дорогих брендов, компании HR Owen.

Спрос на подержанные премиальные автомобили вырос во второй половине года, когда после карантина открылись шоурумы. Росту продаж также способствовали опасения, что после Brexit вырастут пошлины и, как следствие, цены на машины.

По словам Кен Чу, доходы с продажи новых автомобилей в течение года падали на 25%, тогда как с подержанных снижались лишь на 2%. За год выручка дилера упала до 400 млн фунтов (549,2 млн долларов) с 457 млн фунтов (627,5 млн долларов).