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Седан Toyota Camry обновился в Японии 

Car.ru 3 часа назад
Седан Toyota Camry обновился в Японии
Фото: Car.ru
Автобренд Toyota обновил на японском авторынке седан Toyota Camry и его корпоративную модификацию, которая известна под названием Daihatsu Altis.
В отличие от своего предшественника, транспортное средство получило пересмотренные бамперы, новую цветовую палитру и обновленный дизайн колёсных дисков. Для салона автопроизводителем была предусмотрена пересмотренная приборная панель, а также мультимедийная система с девятидюймовым дисплеем. Седан похвастается обновлённым пакетом безопасности Safety Sense марки Toyota.
Для моторной гаммы предлагается гибридный силовой агрегат на основе 2,5-литровой атмосферной установки. Вместе с ней функционирует электродвигатель. Транспортные средства комплектуются полноприводной системой, электромотором на 7 лошадиных сил на задней оси, помогающим автомобилю стартовать с места. Обновлённая Toyota версии Camry в рамках японского авторынка стоит 3,485 млн йен (2,517 млн руб.).
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Комментарии 2
Автоновости , Toyota , Daihatsu Altis , Daihatsu , Toyota Camry
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