Бензин подорожал в Москве 

Средние цены на АЗС Москвы за неделю с 25 января по 1 февраля выросли на 8-10 копеек, сообщает «Прайм» со ссылкой на Московскую топливную ассоциацию (МТА).

К понедельнику, 2 февраля стоимость литра бензина АИ-92 и Аи-95 на столичных заправках увеличилась в среднем на 9 копеек по сравнению с началом прошлой недели. Бензин Аи-98 вырос в цене на 10 копеек, дизельное топливо подорожало на 8 копеек.

Средняя цена Аи-92 в Москве составила 44,27 рубля, Аи-95 — 48,85 рубля, Аи-98 — 55,22 рубля, дизеля — 48,51 рубля за литр топлива.

Цены на бензин Аи-92 и Аи-95 выросли на сетях АЗС "Газпромнефть-Центр", "Нефтьмагистраль", "Шелл Нефть" и "Лукойл-Центрнефтепродукт". Бензин Аи-98 и дизельное топливо подорожали на заправках "Газпромнефть-Центр", "Шелл Нефть" и "Лукойл-Центрнефтепродукт".

Неделю назад средние цены на топливо в Москве увеличились на 5-6 копеек.

С нового года, как сообщал «Рамблер», в России на 4% подорожали акцизы на бензин, дизельное топливо и моторные масла. За тонну бензина ниже 5 класса предпринимателям придется теперь платить 13 624 рубля, за тонну для бензина 5 класса — 13 262 рубля, за тонну для дизельного топлива 9 188 рублей, за тонну моторного масла — 5 841 рубль.