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«Ъ»: Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО 

ТАСС и ещё 10 1 час назад
Минтранс РФ пересмотрит требование сопровождать фото автомобиля в ходе техосмотра показаниями системы ГЛОНАСС с погрешностью определения не более 15 м по координатным осям, пишет во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Как уточнили в Минтрансе, из-за плотной застройки вокруг пунктов техосмотра (ТО) происходит экранирование спутникового сигнала, в связи с чем погрешность может увеличиваться. "Опытная эксплуатация ЕАИСТО (единая автоматизированная информационная система техосмотра — прим. ТАСС) выявила, что показатель погрешности определения может составлять более 15 м. Прорабатывается вопрос корректировки указанных показателей погрешности в сторону их увеличения", — сообщили изданию в министерстве.
Кроме того, Минтранс собирается внести изменения в требования к "производственно-технической базе" пунктов ТО, поскольку для соблюдения этих правил нужны вложения в переоборудование помещений. В ведомстве уточнили, что скорректированный приказ может вступить в силу 1 сентября 2021 года.
Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов отметил "Коммерсанту", что некоторые пункты ТО находятся не в зоне уверенного приема спутникового сигнала и сигнала сотовой связи. Он также подчеркнул, что пункты техосмотра могут быть расположены в больших помещениях, где расстояние между точками въезда и выезда машины из пункта может быть более 15 м. "Машина, заехавшая в ворота на пункт, фотографируется первый раз, затем проезжает все посты и оказывается на выезде, где фотографируется повторно, но расстояние между точками может быть более 15 м", — добавил Ефремов.
Изменения в правила прохождения ТО начнутся с 1 марта. Согласно новым правилам, автомобилисты не смогут купить, а мошенники — продать диагностическую карту без предъявления транспортного средства на проверку в уполномоченную организацию. МВД будет аннулировать диагностические карты транспортных средств, при оформлении которых не был проведен технический осмотр. Оформление диагностических карт будет производиться непосредственно в электронном виде в системе технического осмотра с обязательным фотографированием транспортного средства до и после ТО. По координатам снимка будет видно, где находился автомобиль, а операторы должны будут предоставить координаты пунктов технического осмотра.
Оформленная диагностическая карта будет подписана электронной подписью технического эксперта, проводившего осмотр, а водители по желанию смогут получить диагностическую карту в бумажном экземпляре.
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Автоновости , Видео , Сергей Ефремов , Минтранс РФ , МВД , Газета "Коммерсантъ" , ИТАР-ТАСС
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