Suzuki приостановила работу двух заводов в Мьянме 

Японский автомобильный концерн Suzuki приостановил работу двух своих заводов в Мьянме, где в понедельник произошел военный переворот. Об этом во вторник сообщило агентство Кyodo

Отмечается, что соответствующее решение было принято из-за опасений за безопасность работников предприятий. Решение о возобновлении работы заводов будет приниматься, исходя из дальнейшего развития ситуации в стране.