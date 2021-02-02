Куда гаишники прячут комплексы фиксации скорости? 

Сегодня на российских дорогах можно встретить большоеколичество стационарных постов автоматической фотовидеофиксации. Также немало используется и передвижных комплексов.

При этом водители начали замечать, что на дорогах сталипоявляться знаки ограничения скорости, которые установлены вместах, где, по сути, такие ограничения ни к чему. Возможно, так"промышляют" не гаишники , а частные владельцы этих передвижныхкомплексов. Но множественные жалобы в ГИБДД пока что остаются бездолжного внимания.

Сотрудники ГИБДД также не брезгуют дополнительной маскировкойсредств контроля скорости. Поэтому в целом создается впечатление, что как частники, так и госслужбы, работают не ради безопасности надороге, а исключительно для увеличения количества штрафов.

Ведь одно дело — наказать предупрежденного водителя, которыйигнорирует правила, а другое — когда делается все, чтобы водительне был предупрежден.

А вам часто приходится видеть передвижные постыфотовидеофиксации? Поделитесь своей историей в комментариях.