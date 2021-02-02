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Куда гаишники прячут комплексы фиксации скорости? 

Car.ru 1 час назад
Куда гаишники прячут комплексы фиксации скорости?
Фото: Car.ru
Сегодня на российских дорогах можно встретить большоеколичество стационарных постов автоматической фотовидеофиксации. Также немало используется и передвижных комплексов.
При этом водители начали замечать, что на дорогах сталипоявляться знаки ограничения скорости, которые установлены вместах, где, по сути, такие ограничения ни к чему. Возможно, так"промышляют" не гаишники, а частные владельцы этих передвижныхкомплексов. Но множественные жалобы в ГИБДД пока что остаются бездолжного внимания.
Сотрудники ГИБДД также не брезгуют дополнительной маскировкойсредств контроля скорости. Поэтому в целом создается впечатление, что как частники, так и госслужбы, работают не ради безопасности надороге, а исключительно для увеличения количества штрафов.
Ведь одно дело — наказать предупрежденного водителя, которыйигнорирует правила, а другое — когда делается все, чтобы водительне был предупрежден.
А вам часто приходится видеть передвижные постыфотовидеофиксации? Поделитесь своей историей в комментариях.
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Автоновости , ГИБДД
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