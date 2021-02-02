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В Госдуме выступили за отмену техосмотра 

Национальная Служба Новостей 48 минут назад
Депутат Госдумы и автоэксперт в эфире НСН заявил, что пересмотр правил техосмотра автомобилей собираются сделать «для галочки» в то время, как его вообще нужно упразднить.
Минтранс совместно с МВД пересмотрит требования к процедуре фотосъемки автомобилей во время техосмотра, заявили в министерстве. С 1 марта машины на пункте осмотра будут фотографировать дважды — в начале и в конце диагностики. При этом на снимках должны читаться передний и задний номера автомобиля, а сами фотографии должны сопровождаться координатами точки, где машина находилась в момент съемки.
Минтранс смягчит требования к фотосъемке автомобилей в ходе ТО
Кроме того, предлагается добавить требование сопровождать фото автомобиля показаниями системы ГЛОНАСС и установить допустимую погрешность более 15 метров.
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, автоэксперт Вячеслав Лысаков в эфире НСН заявил, что пересмотр правил собираются сделать «для галочки».

«У меня большие сомнения, что кто-то учитывает позиционирование спутника при прохождении техосмотра. Тем более, если плотная застройка, множество помех, то сама машина видна? Определяется она с помощью навигации? Насколько это важно вообще? Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при техосмотре. Но видеофайлы требовали хранения на серверах, это стоило бы больших денег. Потом ввели фоторегистрацию, но даже ее я считаю излишней. Это ненужная возня и суета», — отметил он.

Парламентарий рассказал, как можно решить проблему «левых» техосмотров «одним махом».

«В эти комплексы, которые проходит автомобиль, надо заложить программу, которая просто не позволит распечатать диагностическую карту без прохождения всех этапов проверки. Это работало бы без вмешательства человека», — считает Лысаков.

С учетом текущей ситуации депутат выступил за отмену или резкое упрощение техосмотра.

«Его надо оставить только для грузо— и пассажироперевозчиков. Это вопрос жизни многих людей. А рядовым автовладельцам нужно повысить ответственность от административной до уголовной за состояние транспортного средства. Люди просто должны ухаживать за своим автомобилем», — заключил парламентарий.

Между тем, с 1 февраля автомобилисты не смогут получить разрешение на тюнинг, если в реестре отсутствует заключение предварительной технической экспертизы автомобиля. Владельца авто для этого придётся дважды обратиться в специальную испытательную лабораторию.
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Автоновости , Видео , Вячеслав Лысаков , Госдума , Конституционный комитет Госдумы , Минтранс РФ , МВД
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