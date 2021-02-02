«У меня большие сомнения, что кто-то учитывает позиционирование спутника при прохождении техосмотра. Тем более, если плотная застройка, множество помех, то сама машина видна? Определяется она с помощью навигации? Насколько это важно вообще? Изначально в законе присутствовала видеофиксация машин при техосмотре. Но видеофайлы требовали хранения на серверах, это стоило бы больших денег. Потом ввели фоторегистрацию, но даже ее я считаю излишней. Это ненужная возня и суета», — отметил он.