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Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили 

РИА Новости и ещё 3 9 часов назад
Россияне стали меньше покупать люксовые автомобили
Фото: РИА Новости
Продажи новых легковых автомобилей класса "люкс" в 2020 году в России снизились на 15%, до 1114 машин, следует из данных аналитического агентства "Автостат".

"Объем российского рынка новых люксовых автомобилей в 2020 году составил 1114 экземпляров. Это на 15% меньше, чем в 2019-м (1312 штук). Покупка машин в данном сегменте снизилась заметно сильнее, чем весь российский рынок (-8%). Всего за прошлый год жители нашей страны приобрели 387 новых автомобилей Mercedes-Benz Maybach S-Class (что составляет 35% рынка), 299 Bentley, 199 Rolls-Royce, 139 Lamborghini, 52 Maserati, 29 Ferrari и 9 Aston Martin", — подсчитали аналитики.

Отмечается, что все марки, за исключением Rolls-Royce, в 2020 году продемонстрировали отрицательную динамику, а что касается географии, то более половины (56%) этих роскошных покупок традиционно пришлась на Москву, жители которой стали обладателями 628 люксовых машин.

"Практически одинаковые показатели в этом плане имеют Московская область и Санкт-Петербург (116 и 113 штук соответственно). Среди нестоличных регионов по числу купленных "люксов" лидирует Краснодарский край (51 штука). В Топ-5 регионов попадает и Свердловская область (17). Более десяти таких роскошных автомобилей было куплено в Татарстане (13) и Ростовской области (12). Еще в 57 субъектах РФ жители приобрели от 1 до 10 машин сегмента Luxury", — также говорится в сообщении.

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Автоновости , Maybach , Bentley , Lamborghini , Rolls-Royce , Ferrari , Aston Martin , Maserati , Mercedes-Benz
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