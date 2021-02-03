Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

Дороги в Москве собираются сделать платными — стратегия 

News.ru и ещё 1 3 февраля 2021
Дороги в Москве скоро могут стать платными
Фото: globallookpress.com
Московские и подмосковные дороги скоро могут стать платными. Но цена за проезд будет зависеть от типа автомобиля, категории платного участка, а также места и времени проезда.
Новую стратегию развития транспортной системы региона попросила составить АНО «Дирекция Московского транспортного узла», пишут «Известия». Её могут утвердить уже в первом квартале текущего года.
Минтранс как раз изучает проект, а авторы корректируют его в соответствии с требованиями ведомства, рассказали газете в министерстве. Но реализация стратегии начнётся не ранее 2030 года, подчеркнули чиновники.
Стратегия разрабатывается до 2035 года. В правительства Москвы и Подмосковья документ поступил 30 декабря 2020 года.
Внедрение системы гибкой платности за проезд по дорогам является лишь одним из направлений дальнейшего развития транспортного узла региона, пишет издание. Одним из ключевых нововведений станет бесконтактное взимание платы пропорционально протяжённости поездки лишь на нескольких автодорогах Москвы и области.
По мнению Минтранса, такая схема создаст дополнительную мотивацию для водителей, чтобы они переключились на общественный транспорт.
Как ранее писал NEWS.ru, кабмин выступил против того, чтобы на федеральном уровне разрешить автомобилистам выезжать на выделенку для общественного транспорта по ночам. Сейчас штраф за это нарушение составляет 1,5–3 тысячи рублей.
Видео дня. Тюнинговать машины в России теперь стало сложнее
News.ru: последние новости
Правительство отказало автомобилистам в выезде на выделенку Правительство отказало автомобилистам в выезде на выделенку Минтранс смягчит требования к фотосъёмке автомобилей в ходе ТО Минтранс смягчит требования к фотосъёмке автомобилей в ходе ТО Россиян обяжут согласовывать любое изменение в автомобиле Россиян обяжут согласовывать любое изменение в автомобиле
Комментарии 8
Автоновости , Минтранс РФ , Правительство Москвы , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
01:09
Появилось видео с новыми правилами ПДД 2021
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение