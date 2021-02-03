В США представили первый автономный автобус на 40 человек 

Производитель транзитных автобусов из Миннесоты представил первый в Северной Америке автономный автобус Flyer Xcelsior AV на более чем 40 пассажиров. Он будет ездить по скоростному транзитному коридору в Коннектикуте.

Автобус создает 360-градусную трехмерную «карту» трассы, может справиться с любой погодой или дорожными условиями без вмешательства человека, рассчитан на 40 посадочных мест, есть место для стоящих пассажиров и два места для инвалидных колясок.

Электромобиль использует технологию AutoDrive для построения 360-градусной трехмерной модели местности, по которой движется. Технология может обнаруживать пешеходов, транспортные средства и другие объекты днем и ночью, с GPS или без него. Xcelsior также может взаимодействовать с другими интеллектуальными транспортными средствами и инфраструктурой, такими как светофоры или пешеходные сигналы. Без подзарядки автобус может проехать 225 миль (410 км).