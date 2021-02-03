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В США представили первый автономный автобус на 40 человек 

Мир24 3 часа назад
В США представили первый автономный автобус на 40 человек
Фото: «Мир24» / Мария Чегляева
Производитель транзитных автобусов из Миннесоты представил первый в Северной Америке автономный автобус Flyer Xcelsior AV на более чем 40 пассажиров. Он будет ездить по скоростному транзитному коридору в Коннектикуте.
Автобус создает 360-градусную трехмерную «карту» трассы, может справиться с любой погодой или дорожными условиями без вмешательства человека, рассчитан на 40 посадочных мест, есть место для стоящих пассажиров и два места для инвалидных колясок.
Электромобиль использует технологию AutoDrive для построения 360-градусной трехмерной модели местности, по которой движется. Технология может обнаруживать пешеходов, транспортные средства и другие объекты днем и ночью, с GPS или без него. Xcelsior также может взаимодействовать с другими интеллектуальными транспортными средствами и инфраструктурой, такими как светофоры или пешеходные сигналы. Без подзарядки автобус может проехать 225 миль (410 км).
Ранее Volvo начала тестировать свой собственный автономный автобус в кампусе Сингапурского технологического университета Наньян в 2019 году. В то время Хакан Агневалл, президент Volvo Buses, назвал прототип Volvo 7900 «первым полноразмерным автономным электрическим автобусом в мире».
Беспилотный КамАЗ проехал три тысячи километров в Татарстане. Грузовик сам составляет траекторию движения, а информацию о дорожной обстановке получает с собственного дрона.
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Автоновости , Volvo
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