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Новый Hyundai Solaris показали на первых рендерах 

Car.ru 3 часа назад
Новый Hyundai Solaris показали на первых рендерах
Фото: car.ru
В Сети появились первые рендеры нового Hyundai версииSolaris-3. Текущую генерацию популярного корейского авто продают на территории Российской Федерации с 2017 г.
В недавнем времени транспортное средство было подверженорестайлингу. По заявлению специалистов, третье поколение модели должно появиться уже через пару лет.
Изображения новинки демонстрируют, что основательнопереработанный внешний облик транспортного средства будетподразумевать более агрессивную переднюю кузовную часть, имеющую массивную и угловатую радиаторную решетку, другую корму с фонарями, которые объединены светодиодной горизонтальной планкой. Модель имеет эффектный профиль, получивший выразительные выштамповки в районе боковых панелей.
Силовая установка новинки должна остаться прежней. Такимобразом, автомобиль будет оснащаться бензиновыми атмосферными 1,4/1,6-литровыми силовыми агрегатами, работающими на пару с шестискоростными АКПП и МКПП. Hyundai версии Solaris третьей генерации должны выпустить на отечественный авторынок в течение нескольких лет.
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Автоновости , Hyundai , Hyundai Solaris
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