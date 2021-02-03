Правительство отказало автомобилистам в выезде на выделенку 

Кабмин против того, чтобы на федеральном уровне разрешить автомобилистам выезжать на выделенку для общественного транспорта по ночам. Сейчас штраф за это нарушение составляет 1,5–3 тысячи рублей.

В правительстве отметили, что решение о том, кому можно на выделенную полосу, а кому нет, и так принимают региональные власти в каждом отдельном субъекте.

Ранее с инициативой разрешить водителям выезжать на полосу ночью и для объезда препятствий без штрафов выступили депутаты от ЛДПР , но парламентарии не представили «статистических и иных сведений», из которых следует, что действующие штрафы «избыточны», пишет «Коммерсант».

По выделенным полосам должны ездить профессиональные водители, которые перевозят пассажиров. Ночью дороги в Москве свободны, личные автомобили могут передвигаться по основным полосам без проблем, — сообщили в департаменте транспорта столицы.

Ведомство также напомнило, что уже сейчас автомобилистам не приходят штрафы при выезде на полосу общественного транспорта, если камера фиксирует, что на основной полосе была помеха.

Как писал ранее NEWS.ru, московским автомобилистам запретили проезд по выделенкам с 7 ноября 2020 года. Данная мера была введена во избежание задержек в движении общественного транспорта.