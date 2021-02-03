Шкуматов посоветовал россиянам пройти техосмотр до марта

Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов посоветовал водителям пройти техосмотр (ТО) до начала марта, чтобы не застрять в очередях. Об этом сообщает «360».

Как писал «Рамблер», с 1 марта российских водителей начнут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты.

Кроме того, за сознательное прохождение ТО в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.

Шкуматов подчеркнул, что диагностическую карту с 1 марта можно получить только в пункте осмотра автомобиля. Он предупредил, что в аккредитованных пунктах начнется «настоящий аншлаг» из владельцев авто.

«Пунктов технического осмотра, которые могут принять миллионы автомобилистов, у нас нет. Поэтому те автомобилисты, которые не пройдут технический осмотр в феврале, до вступления в силу вот этих поправок, могут оказаться без полиса ОСАГО», — сказал Шкуматов.

Эксперт отметил, что общая сумма штрафов за езду без диагностической карты и без ОСАГО составит четыре тысячи рублей.