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Лучше сейчас сделать: водителей ждет «полный треш» из-за техосмотра 

Мария Иванова 3 часа назад
Шкуматов посоветовал россиянам пройти техосмотр до марта
Фото: ТАСС
Координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов посоветовал водителям пройти техосмотр (ТО) до начала марта, чтобы не застрять в очередях. Об этом сообщает «360».
Как писал «Рамблер», с 1 марта российских водителей начнут штрафовать на две тысячи рублей за отсутствие диагностической карты.
Кроме того, за сознательное прохождение ТО в неаккредитованных организациях с марта будет грозить уголовная ответственность — до года лишения или ограничения свободы или год общественных работ.
Шкуматов подчеркнул, что диагностическую карту с 1 марта можно получить только в пункте осмотра автомобиля. Он предупредил, что в аккредитованных пунктах начнется «настоящий аншлаг» из владельцев авто.

«Пунктов технического осмотра, которые могут принять миллионы автомобилистов, у нас нет. Поэтому те автомобилисты, которые не пройдут технический осмотр в феврале, до вступления в силу вот этих поправок, могут оказаться без полиса ОСАГО», — сказал Шкуматов.

Эксперт отметил, что общая сумма штрафов за езду без диагностической карты и без ОСАГО составит четыре тысячи рублей.

«Единственная рекомендация для автовладельцев, у которых диагностическая карта действующая: пройти технический осмотр до 1 марта по старым правилам, потому что потом начнется полный треш», — заключил он.

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Автоновости , Петр Шкуматов
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