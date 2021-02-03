Дизайнеры BMW не собираются «угождать вкусам всех на свете»

Последнюю интерпретацию фирменного стиля BMW, из-за которого новые модели марки получают диспропорционально большие "ноздри" решетки радиатора, публика часто подвергает жесткой критике. Директор по дизайну BMW Домагой Дукеч в интервью британскому изданию Top Gear решил ответить комментаторам.

Дукеч заявил, что не был удивлен количеству негативных отзывов на новый стиль автомобилей BMW. По его убеждению, это нормально, когда каждый имеет свое мнение, особенно по вопросу неординарного облика одной из последних новинок — BMW 4-Series. Создавать что-то особенное — это обязательное условие для того, чтобы выделиться в бизнесе, считает топ-менеджер.

"У нас нет цели угождать всем на свете. Невозможно создать дизайн, который нравится каждому. Но ты должен угождать своим покупателям", — заявил Дукеч в интервью.

Несмотря на критику, Дукеч уверен, что огромная решетка радиатора на BMW 4-Series — это успех компании. Он знает, что по опросам это решение нравится лишь 20% потребителей, но именно на эту аудиторию и нацелена BMW.

Вытянутые по вертикали ноздри решетки радиатора BMW сейчас применяет на нескольких своих продуктах — это купе и кабриолеты 4-Series, полноразмерный кроссовер X7, а также ряд спортивных моделей M-серии. Такой стилевой элемент также используется на перспективном электрическом кроссовере iX, который начнут продавать во второй половине 2021 года.