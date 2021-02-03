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Блогер показал, что представляет собой Land Cruiser 200 за 1 млн рублей 

Российская Газета 2 часа назад
Блогер показал легендарный Land Cruiser 200 за миллион рублей
Фото: скрин видео
Внедорожник Toyota Land Cruiser 200 весьма популярен как на вторичном авторынке, так и у мошенников. Легендарную модель часто угоняют, продают с изменёнными номерными знаками и поддельными документами.
Блогер Максим Шелков рассказал об LC 200 за 1 000 000 рублей.
Данный экземпляр был приобретён в Москве. Toyota отправили в Чувашию. В местном ГИБДД при регистрации транспортного средства возникли подозрения на изменённые номера. Была проведена сомнительная независимая экспертиза. Машина оказалась якобы "чистой".
Владелец решил продать свой автомобиль за вышеупомянутую подозрительную сумму обратно в Москву.
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Автоновости , Toyota , Toyota Land Cruiser , ГИБДД
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