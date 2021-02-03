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На юге Москвы автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе 

ТАСС и ещё 1 1 час назад
МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двое детей попали под автомобиль, переходя дорогу по пешеходному переходу в столичном районе Южное Бутово, оба госпитализированы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"В Южном Бутове на Изюмской улице в районе дома 52 автомобиль наехал на двух детей в возрасте около 10 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сейчас оба ребенка находятся в больнице", — говорится в публикации.
По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля, который не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил детей. Детали аварии уточняются. «Тормозной путь автомобиля на скорости 60 км/ч на сухом асфальте составляет порядка 16 метров, зимой — больше. При столкновении автомобиля с пешеходом на скорости 60 км/ч у пешеходов нет шанса выжить. Помните об этом, нажимая на педаль газа», — отмечается в сообщении.
В пресс-службе столичного главка МВД РФ агентству добавили, что пострадали две девочки. После наезда на них водитель остался на месте ЧП. В новость внесены изменения (17:11 мск) — добавлен комментарий ГУ МВД РФ по Москве в четвертом абзаце
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Автоновости , МВД , ИТАР-ТАСС
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