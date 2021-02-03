МОСКВА, 3 февраля. /ТАСС/. Двое детей попали под автомобиль, переходя дорогу по пешеходному переходу в столичном районе Южное Бутово, оба госпитализированы. Об этом сообщается в среду в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"В Южном Бутове на Изюмской улице в районе дома 52 автомобиль наехал на двух детей в возрасте около 10 лет, которые переходили дорогу по пешеходному переходу. Сейчас оба ребенка находятся в больнице", — говорится в публикации.

По предварительной информации, виновником ДТП стал водитель автомобиля, который не снизил скорость перед пешеходным переходом и не пропустил детей. Детали аварии уточняются. «Тормозной путь автомобиля на скорости 60 км/ч на сухом асфальте составляет порядка 16 метров, зимой — больше. При столкновении автомобиля с пешеходом на скорости 60 км/ч у пешеходов нет шанса выжить. Помните об этом, нажимая на педаль газа», — отмечается в сообщении.