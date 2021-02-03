В США представили первый автономный автобус на 40 человек 

Компания из Северной Америки, штат Миннесота, специализирующаяся на выпуске автобусов, представила новыйавтономный концепт, рассчитанный на 40 мест. Новинка получиланазвание Flyer Xcelsior с приставкой AV, а тестировать ее будут наскоростном транзитном коридоре в Коннектикуте.

Благодаря новым технологиям, автобус сможет подстраиваться подлюбые погодные условия без участия человека, создавать360-градусную трехмерную «карту» дороги, в салоне есть 40 кресел, атакже стоячие и для инвалидов. Чтобы создать 360-градуснуютрехмерную модель местности, где находится транспортное средство, автобус использует технологию AutoDrive, причем она позволяетраспознавать дорожные знаки, преграды на дороге и пешеходов.

Xcelsior сможет взаимодействовать с другими автономнымиавтомобилями, инфраструктурой и дорожным оборудованием, на одномзаряде модель сможет преодолеть до 410 километров. В 2019 годуподобный прототип начали тестировать и инженеры Volvo . Автобусполучил название 7900, и призван стать первым полностью автономнымподобным транспортным средством в мире.

На данный момент автомобиль проходит тесты в одном изуниверситетов Сингапура.