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В США представили первый автономный автобус на 40 человек 

Car.ru 2 часа назад
В США представили первый автономный автобус на 40 человек
Фото: Car.ru
Компания из Северной Америки, штат Миннесота, специализирующаяся на выпуске автобусов, представила новыйавтономный концепт, рассчитанный на 40 мест. Новинка получиланазвание Flyer Xcelsior с приставкой AV, а тестировать ее будут наскоростном транзитном коридоре в Коннектикуте.
Благодаря новым технологиям, автобус сможет подстраиваться подлюбые погодные условия без участия человека, создавать360-градусную трехмерную «карту» дороги, в салоне есть 40 кресел, атакже стоячие и для инвалидов. Чтобы создать 360-градуснуютрехмерную модель местности, где находится транспортное средство, автобус использует технологию AutoDrive, причем она позволяетраспознавать дорожные знаки, преграды на дороге и пешеходов.
Xcelsior сможет взаимодействовать с другими автономнымиавтомобилями, инфраструктурой и дорожным оборудованием, на одномзаряде модель сможет преодолеть до 410 километров. В 2019 годуподобный прототип начали тестировать и инженеры Volvo. Автобусполучил название 7900, и призван стать первым полностью автономнымподобным транспортным средством в мире.
На данный момент автомобиль проходит тесты в одном изуниверситетов Сингапура.
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Автоновости , Volvo
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