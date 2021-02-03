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29 моделей иномарок подорожали в России 

Вероника Полынина 2 часа назад
29 моделей иномарок подорожали в России
Фото: depositphotos.com
В январе 2021 года в России подорожали автомобили 29 марок, выяснили аналитики портала «Авто.ру».
Лидером роста стал Porsche. Автомобили этого бренда подорожали в среднем на 4,6%. Так, кабриолеты и купе Porsche 911 Turbo и Turbo S за месяц прибавили в цене 5% — от 690 000 до 830 000 рублей. На 6,1%, или 710 000 рублей подорожал электрокар Taycan Turbo S.
Автомобили Fiat в среднем выросли в цене на 4%, марка GAC повысила цены на 3,6%, Jeep подорожал на 3,3%.
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Марка Mercedes-Benz в январе обновила цены на 19 моделей — в среднем цены выросли на 3,9%. Больше всего у Mercedes подорожали двухдверный Mercedes-AMG GT R (+650 000 рублей или 4,1%) и внедорожник AMG G 63 (+620 000 рублей или 3,3%).
Среди отдельных моделей и модификаций аналитики «Авто.ру» отметили неожиданный взлет цен на 150-сильный седан Citroen C4 в исполнении Shine, который подорожал сразу на 15,4% или 220 000 рублей. В среднем модель С4 подорожала на 6,9%.
Lexus ES в комплектации Comfort стал дороже почти на 10% или 250 000 рублей, хотя в среднем линейка ES прибавила всего 1,1%.
Как сообщал «Рамблер», по данным Росстата, за неделю с 26 января по 1 февраля легковые автомобили иностранных производителей подорожали в среднем на 0,7%.
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Автоновости , Jeep , Lexus ES , Citroen C4 , Citroen , Lexus , Porsche 911 , Fiat , Porsche , Mercedes-Benz , Росстат , ГИБДД
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