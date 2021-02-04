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Apple, Kia и Hyundai готовятся к производству электромобиля 

News.ru 1 час назад
Apple, Kia и Hyundai готовятся к производству электромобиля
Фото: imago stock&people
Американская компания Apple стоит на пороге заключения соглашения по производству электромобиля с корейскими компаниями Kia и Hyundai. Об этом сообщает телеканал CNBC.
По информации телеканала, стороны договариваются о производстве электромобиля под брендом Apple на производственных мощностях Kia в американском штате Джорджия. Выпуск аппарата может стартовать уже в 2024 году.
Подчёркивается, что соглашение между компаниями пока не достигнуто.
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Автоновости , Бортжурнал , Hyundai , Kia , Apple
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