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Дороги в Москве скоро могут стать платными 

Павел Тиунов 1 час назад
Власти Москвы прорабатывают платный проезд по дорогам к 2030 году
Фото: globallookpress.com
В будущем некоторые дороги в Москве и Московской области станут платными, сообщают «Известия». Таким образом власти хотят разгрузить магистрали и побудить автомобилистов пересесть на общественный транспорт.
Инициатива описана в стратегии развития транспортной системы региона. В документе говорится, что платными должны стать определенные дороги. Плату будут взимать бесконтактным способом. Её размер будет зависеть от протяженности, места и времени поездки, а также типа транспортного средства и категории участка дороги. Предполагается, что для жителям региона с низкими доходами будет предоставлен временной интервал, в течение которого проезд по платным магистралям будет бесплатным.
Также на льготы смогут претендовать отдельные категории граждан. Кроме того, перед тем как переводить участок дороги в разряд платных, власти должны убедиться, что существует его бесплатный аналог.
Аргументируя необходимость нововведения, авторы инициативы указали, что на сегодняшний день в России стоимость владения и поездок на личном авто вместе с обязательными платежами в виде акцизов на топливо и оплаты парковки одна из самых низких в мире. При этом главная задача не только собрать с населения средства, которые будут использованы на развитие дорожной сети, но и перераспределить трафик в течение суток, стимулировать водителей на пользование общественным транспортом, говорится в документе.
Предполагается, что стратегия будет утверждена в первом квартале 2021 года. Однако в Минтрансе журналистам заявили, что нововведений не стоит ждать раньше 2030 года.
Как писал «Рамблер», ранее госкомпания «Автодор» и ГИБДД задумались над созданием черных списков россиян, которые ездят по платным дорогам «зайцем». Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко рассказывал, что водителей, не оплачивающих проезд, будут выявлять уже на подъезде. После этого с ними будут «жестко» разговаривать аварийные комиссары и сотрудники ГИБДД. Глава «Автодора» отмечал, что за год убытки от «зайцев» оцениваются в сумму около 500 миллионов рублей.
Видео дня. Новые Tesla могут не допустить на дороги из-за необычного руля
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Автоновости , Вячеслав Петушенко , Минтранс РФ , ГИБДД , газета "Известия"
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