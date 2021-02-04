Власти Москвы прорабатывают платный проезд по дорогам к 2030 году

В будущем некоторые дороги в Москве и Московской области станут платными, сообщают «Известия». Таким образом власти хотят разгрузить магистрали и побудить автомобилистов пересесть на общественный транспорт.

Инициатива описана в стратегии развития транспортной системы региона. В документе говорится, что платными должны стать определенные дороги. Плату будут взимать бесконтактным способом. Её размер будет зависеть от протяженности, места и времени поездки, а также типа транспортного средства и категории участка дороги. Предполагается, что для жителям региона с низкими доходами будет предоставлен временной интервал, в течение которого проезд по платным магистралям будет бесплатным.

Также на льготы смогут претендовать отдельные категории граждан. Кроме того, перед тем как переводить участок дороги в разряд платных, власти должны убедиться, что существует его бесплатный аналог.

Аргументируя необходимость нововведения, авторы инициативы указали, что на сегодняшний день в России стоимость владения и поездок на личном авто вместе с обязательными платежами в виде акцизов на топливо и оплаты парковки одна из самых низких в мире. При этом главная задача не только собрать с населения средства, которые будут использованы на развитие дорожной сети, но и перераспределить трафик в течение суток, стимулировать водителей на пользование общественным транспортом, говорится в документе.

Предполагается, что стратегия будет утверждена в первом квартале 2021 года. Однако в Минтрансе журналистам заявили, что нововведений не стоит ждать раньше 2030 года.