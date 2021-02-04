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Россия и Белоруссия могут вместе построить электрокар 

Motor.ru 1 час назад
Россия и Белоруссия могут вместе построить электрокар
Фото: © Влад Борисевич / auto.onliner.by
Россия и Белоруссия могут объединить усилия в работе над электрокарами, сообщает ТАСС со ссылкой на российского вице-премьера Юрия Борисова, который встретился с премьер-министром Белоруссии Романом Головченко.
И у России, и у Белоруссии имеются накопленные компетенции в сфере автомобилестроения, которые Борисов предложил объединить ради совместных проектов. Целью такой работы может стать разработка «автомобилей будущего» — в первую очередь электрокаров.
Во встрече также принимал участие глава КамАЗа Сергей Когогин. Он отметил, что обе стороны оценили негативные моменты в сотрудничестве и решили перезапустить взаимоотношения между предприятиями, концернами, а также федеральными органами — Минпромторгом, Росатомом и Роскосмосом.
КамАЗ совместно с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого (СПбПУ) занимается разработкой российского электрокара «Кама-1», прототип которого представили в декабре прошлого года. Компактный автомобиль длиной 3,4 метра способен разгоняться до 150 километров в час и проезжать на одной зарядке 250 километров.
Уже в этом году КамАЗ планирует построить на гибкой платформе «Камы-1» и другие автомобили — от седанов до грузовиков. Реализовывать проекты камский автозавод планирует как с российскими, так и с зарубежными производителями.
Первый белорусский электрокар был построен в 2017 году на базе китайского Geely, однако так и не пошел в производство. В конце января нынешнего года белорусские ученые заявили, что готовы начать выпускать собственный электрокар и показали президенту Лукашенко Academic Electro — прототип, оснащенный 79-сильным электромотором и батареей на 20 киловатт-часов. По характеристикам он уступает «Каме-1»: максимальная скорость составляет 110 километров в час, а запас хода — 150 километров.
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Автоновости , Geely , Юрий Борисов , Роман Головченко , Сергей Когогин , Минпромторг , Роскосмос , Росатом , ИТАР-ТАСС
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