Ещё
Далее:
Читайте также:
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли
Вспоминаем Василия Ланового: лучшие роли Смотреть в Okko ⟶

В Хабаровске исчезли очереди на автозаправках 

РИА Новости и ещё 1 5 часов назад
В Хабаровске исчезли очереди на автозаправках
Фото: ТАСС
Очереди на автозаправках в Хабаровске исчезли, но купить бензин АИ-95 по-прежнему сложно, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.
Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК. Топливо для края начали поставлять из Росрезерва. Сложившаяся ситуация привела к росту цен на топливо до трех рублей за литр.
На сайтах бесплатных объявлений спекулянты стали продавать бензин популярных марок по цене вдвое выше докризисной — от 75 до 125 рублей за литр. Некоторые энтузиасты продавали места в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей. В соцсетях появились видео с конфликтами из-за бензина на заправках.
В Хабаровске продают бензин в интернете по завышенным ценам
Ситуация с очередями начала улучшаться с пятницы. В выходные на заправках уже появился бензин АИ-92. Однако с АИ-95 проблемы остаются и в воскресенье: корреспондент РИА Новости объехал около десятка заправок в центре города, но ни на одной из них 95-го не было, автоматы сопровождали надписи "техническое обслуживание". По информации от водителей из разных частей города, АИ-95 можно найти лишь на некоторых станциях.
Как сообщали РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на НПЗ возобновлено в полном объеме. Правительство края сообщило в воскресенье, что нефтезавод выпустил прошедшей ночью 600 тонн бензина АИ-95.
"Топливо отгрузили компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Та, в свою очередь, развезла его по заправкам сети ННК. Таким образом сейчас холдинг ННК старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина", — говорится в сообщении властей.
И.о. главы комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов заявил, что с субботы АИ-92 не выпускался, а накануне его произвели 1800 тонн.
"Вместо него шло производство АИ-95. Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника", — приводит пресс-служба его слова.
Видео дня. В Шереметьево начали действовать новые правила парковки
Последние новости
Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Умерла возлюбленная поэта Владимира Высоцкого Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Жириновский прокомментировал решение суда по Навальному Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова Признаки отравления и никакой лавины: что случилось на перевале Дятлова
Комментарии 46
Автоновости , Росрезерв , ННК , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение