В Хабаровске исчезли очереди на автозаправках 

Очереди на автозаправках в Хабаровске исчезли, но купить бензин АИ-95 по-прежнему сложно, передает корреспондент РИА Новости в воскресенье.

Острые проблемы с наличием бензина АИ-92 и АИ-95 возникли в регионе в середине января. На заправках были очереди, часть АЗС закрылась из-за отсутствия топлива. Краевые власти сообщали о плановой модернизации нефтеперерабатывающего завода, принадлежащего ННК . Топливо для края начали поставлять из Росрезерва . Сложившаяся ситуация привела к росту цен на топливо до трех рублей за литр.

На сайтах бесплатных объявлений спекулянты стали продавать бензин популярных марок по цене вдвое выше докризисной — от 75 до 125 рублей за литр. Некоторые энтузиасты продавали места в очереди на АЗС за 1 тысячу рублей. В соцсетях появились видео с конфликтами из-за бензина на заправках.

Ситуация с очередями начала улучшаться с пятницы. В выходные на заправках уже появился бензин АИ-92. Однако с АИ-95 проблемы остаются и в воскресенье: корреспондент РИА Новости объехал около десятка заправок в центре города, но ни на одной из них 95-го не было, автоматы сопровождали надписи "техническое обслуживание". По информации от водителей из разных частей города, АИ-95 можно найти лишь на некоторых станциях.

Как сообщали РИА Новости в "ННК-Хабаровскнефтепродукт", с 3 февраля производство бензина на НПЗ возобновлено в полном объеме. Правительство края сообщило в воскресенье, что нефтезавод выпустил прошедшей ночью 600 тонн бензина АИ-95.

"Топливо отгрузили компании ПАО "ННК-Хабаровскнефтепродукт". Та, в свою очередь, развезла его по заправкам сети ННК. Таким образом сейчас холдинг ННК старается закрыть потребности региона и в этой марке бензина", — говорится в сообщении властей.

И.о. главы комитета по развитию ТЭК Александр Чипизубов заявил, что с субботы АИ-92 не выпускался, а накануне его произвели 1800 тонн.

"Вместо него шло производство АИ-95. Что касается АИ-92, то его накоплено на нефтескладах достаточное количество. Теперь предприятие старается ликвидировать дефицит по марке АИ-95, поэтому будет выпускать только это топливо вплоть до понедельника", — приводит пресс-служба его слова.