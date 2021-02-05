Десятки заправок в Москве и Подмосковье недоливают бензин 

Из 100 выбранных для инспекции АЗС на 20 зафиксирован недолив топлива, сообщили на своем сайте представители Общероссийского народного фронта (ОНФ). Они подсчитали, что, недоливая топливо, недобросовестные предприниматели «зарабатывают» по тысяче рублей с одного автомобилиста в год.

Регулярными проверками занимается рабочая группа ОНФ «Защита прав автомобилистов. Каждый месяц в режиме „тайного покупателя“ они приобретают бензин АИ-92 на 100 заправках в Москве и области. В январе не долили бензин 20 АЗС. Одна из станций недолила 13,2% оплаченного топлива, поставив своеобразный рекорд месяца.

»В среднем недолив в первом месяце года составил -1,32%», — говорится в сообщении.

При этом аналитики признаются, что зачастую недолив связан с нестандартным режимом работы топливно-раздаточных колонок в холодное время года. Именно поэтому зимой показатели недолитого топлива увеличиваются, а летом уменьшаются. Качество горючего больших нареканий не вызывает: из 100 проверенных заправок только на 4 из них возникли вопросы к происхождению бензина.

Ранее, как сообщал «Рамблер», исполнительный директор многопрофильного холдинга Goldman Group Дмитрий Гелемурзин заявил, что сотрудники автозаправочных станций нередко идут на ухищрения, чтобы незаметно не долить клиенту горючее. Они зачастую «скручивают колонки», которые в результате показывают недостоверные данные о количестве залитого топлива. Некоторые заправщики намеренно задерживают горючее в шланге, пока клиент расплачивается за топливо. Эксперт отмечает, что автолюбителям нужно всегда внимательно наблюдать за процессом заправки: если сотрудники АЗС мошенничают, то они могут выдать себя слишком нервным поведением.