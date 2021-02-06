Эксперт рассказал, как подготовить машину к весне 

Недостаточно активное использование автомобиля зимой или вовсе отказ от него до весны не проходит бесследно. Рекомендации, которым желательно следовать перед первым выездом, озвучил в интервью радио Sputnik доцент кафедры "Эксплуатация автомобильного транспорта и автосервис" МАДИ Лев Зиманов.

Если машина мало ездит летом, в этом нет ничего плохого, а вот в холодное время года при сокращении количества поездок могут возникнуть проблемы с прогревом, пояснил Лев Зиманов. Поэтому, отметил он, надо стараться поддерживать автомобиль в рабочем состоянии и выезжать на нем хотя бы пару раз в месяц. Такие прогулки не займут много времени, но будут очень полезны.

"Если в зимний период машина мало ездит, то всегда возникает вопрос с прогревом. Тут желательно раз в две недели выехать на дорогу и проехать там 10‒12 километров со скоростью порядка 90 километров в час", — советует доцент МАДИ.

По его словам, автомобиль, который в холодное время года совсем не эксплуатируют, а ставят на всю зиму в гараж, тоже надо начинать готовить к весне заранее. Но процесс подготовки к первому выезду будет немного иным, для этого есть стандартные рекомендации.