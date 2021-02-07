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Названы секреты выгодной покупки автомобиля в кризис 

News.ru и ещё 3 12 часов назад
Эксперты назвали секреты выгодной покупки автомобиля в кризис
Фото: pixabay
Покупка нового автомобиля в пандемийный год не должна больно ударить по кошельку, поэтому эксперты дали несколько дельных советов, которые помогут получить машину по более выгодной цене.
Они сообщили, что больше 50% авто покупается в кредит, а его средний размер почти достиг половины стоимости машины.
Главный совет от экспертов по покупке автомобиля в кризис: задуматься о надёжности своих источников дохода.
Все эксперты рекомендуют иметь финансовую подушку безопасности, равную шести месяцам ваших среднемесячных трат, — сообщил директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев в беседе с агентством ПРАЙМ.
Если ваша семья на 100% в безопасном финансовом положении, то можно не откладывать решение до лучших времён.
Также стоит выяснить, сколько будет стоить обслуживание машины, потому что основные траты всегда идут на обслуживание, запчасти и аксессуары.
При отсутствии полной суммы можно обратиться в банк за кредитом. Обычно финансовые организации заранее просчитывают наиболее выгодные тарифы, чтобы предложить дополнительную скидку, сложить это всё со страховыми продуктами ОСАГО, КАСКО, здоровье, рассказал эксперт.
Потребительский кредит может стать для кого-то более выгодным — например, для держателей зарплатных карт в каком-либо банке. Так не придётся тратиться на КАСКО, страховку жизни и прочее. Кроме того, автомобиль не будет находиться в собственности у банка.
С другой стороны у автокредитов есть свои плюсы, такие как специальные госпрограммы субсидий («первый и семейный автомобиль»), которые могут сэкономить до 10% стоимости машины.
Если есть возможность купить машину за наличные — то этот вариант предпочтительнее, потому что не придётся платить банку проценты. К тому же нужно меньше документов. Но здесь стоит помнить, что пока вы копите, есть вероятность, что машина может вырасти в цене, иногда больше чем на 20% за год-два, так что вы сами оцениваете риски.
Российские автолюбители с надеждой смотрят в 2021 год: многие из них планируют покупку автомобиля. А вот эксперты не предвещают авторынку ничего хорошего. Рост цен, дефицит, падение общего спроса — автомобильной отрасти, возможно, придётся столкнуться с несколькими вызовами сразу. Впрочем, не только отрасли в целом, но и рядовым потребителям. NEWS.ru выяснял, стоит ли покупать автомобиль в краткосрочной перспективе или нужно отложить покупку до лучших времён.
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Автоновости , Александр Груздев
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