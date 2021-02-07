Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

Продажи электромобилей в Евросоюзе выросли вдвое за год 

ИА Regnum 4 часа назад
Продажи электромобилей в ЕС выросли вдвое за год
Фото: Пресс-служба Минпромторга РФ
В странах Евросоюза по итогам 2020 года было продано более 500 тысяч электромобилей. Об этом сообщает журнал The Brussels Times со ссылкой на данные Ассоциация европейских автопроизводителей (ACEA).
По данным ACEA, в прошлом году в ЕС было продано 539 тысяч автомобилей только с электрическими двигателями и 507 тысяч гибридных автомобилей. В сравнении с 2019 годом продажи электромобилей выросли вдвое, а продажи гибридных авто — почти в три раза.
За 2020 год на автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 47% продаж всех легковых автомобилей в ЕС. Доля автомобилей с дизельным топливом составила 28%, гибридных автомобилей — 11,9%, полностью электрических автомобилей — 10,5%.
В ACEA отмечают, что росту продаж электромобилей на фоне общего падения автомобильного рынка способствовали меры поддержки со стороны правительства.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале в Европейской ассоциации Eurelectric заявили, что для создания в Евросоюзе сети зарядных станций для электромобилей потребуется около €80 млрд
Видео дня. В Шереметьево начали действовать новые правила парковки
ИА Regnum: последние новости
В Госдуме заявили о провале реформы техосмотра В Госдуме заявили о провале реформы техосмотра В Хабаровском крае бензином обеспечили почти все автозаправки В Хабаровском крае бензином обеспечили почти все автозаправки В России выросла средняя цена подержанного автомобиля В России выросла средняя цена подержанного автомобиля
Комментарии
Автоновости , ЕС
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
04:50
Появилось видео с новыми штрафами за нарушение ПДД
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение