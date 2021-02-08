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Эксперты обосновали причины резкого подорожания бензина 

Ura.Ru 13 часов назад
Эксперты связали резкое подорожание бензина с ценами на нефть
Фото: РИА Новости
Цены на бензин с начала года резко подскочили. Эксперты назвали четыре основных причины скачка цен на топливо. В Минэнерго уверяют, что цена на бензин по итогу 2021 года не превысит общей инфляции.
Основной причиной скачка цен на бензин называют рост цен на нефть. К началу года цена «черного золота» поднялась с 60 долларов, рассказали в компании Vygon Consulting «Комсомольской правде». Эксперты утверждают, что нефти стали больше продавать на внешний рынок из-за чего в стране образовался дефицит.

«В итоге выросли сначала оптовые цены на бензин, а после этого стали расти и розничные цены», — отмечают собеседники газеты.

Второй причиной называют повышение акцизов на бензин с 1 января. Рост составил 4%.

«И теперь продавцы топлива постепенно перекладывают бремя новых взносов в бюджет на простых автолюбителей. Это стандартная тактика», — добавляют эксперты.

Они также подчеркивают, что по итогам прошлого года бензин дорожал не так сильно, как остальные товары и услуги: на 2,5% против 5%.
Еще одной причиной подорожания топлива называют локальный фактор. Из-за ремонта Хабаровского НПЗ на Дальнем Востоке горючее в регионы пришлось поставлять, в том числе, со складов Росрезерва.
В Минэнерго обещают, что по году цена на топливо будет меняться в рамках общей инфляции, и рост не превысит 4 — 5%. Этому будет помогать специальный демпфирующий механизм. Его суть в том, что государство держит баланс на рынке с помощью экспортных пошлин и дополнительных компенсаций тем, кто продает топливо внутри страны.
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Автоновости , Росрезерв , Минэнерго , Комсомольская правда
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