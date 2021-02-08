Весной текущего года стоимость обучения в российских автошколах может вырасти примерно на 15%. Такой прогноз озвучил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По его словам, это связно с тем, что в России замено подорожал бензин, а также с ужесточением требований к сдаче экзамена на права и увеличением стоимости техобслуживания.
Кроме этого, увеличивается и норматив часов вождения. Вместе с тем, представители самих автошколы пока не подтверждают того, что цены могут вырасти. В частности, это отрицает президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она отмечает, что пока никого подорожания и изменений программ обучения не ожидается. Сейчас все учреждения работают в обычном режиме, набор новых курсантов не прекращался, заметила Шутылева.