Весной текущего года стоимость обучения в российских автошколах может вырасти примерно на 15%. Такой прогноз озвучил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.

По его словам, это связно с тем, что в России замено подорожал бензин, а также с ужесточением требований к сдаче экзамена на права и увеличением стоимости техобслуживания.