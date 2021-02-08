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Россиян предупредили о резком подорожании обучения в автошколах 

Deita.ru и ещё 5 4 часа назад
Весной текущего года стоимость обучения в российских автошколах может вырасти примерно на 15%. Такой прогноз озвучил автомобильный эксперт Дмитрий Болысов, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на Ura.ru.
По его словам, это связно с тем, что в России замено подорожал бензин, а также с ужесточением требований к сдаче экзамена на права и увеличением стоимости техобслуживания.
Кроме этого, увеличивается и норматив часов вождения. Вместе с тем, представители самих автошколы пока не подтверждают того, что цены могут вырасти. В частности, это отрицает президент межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Она отмечает, что пока никого подорожания и изменений программ обучения не ожидается. Сейчас все учреждения работают в обычном режиме, набор новых курсантов не прекращался, заметила Шутылева.
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Автоновости , Видео , Татьяна Шутылева , РИА "Дейта" , РИА Ura.ru
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