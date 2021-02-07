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Глава Приамурья призвал жителей отказаться от поездок из-за дефицита бензина 

Говорит Москва и ещё 8 23 часа назад
Глава Приамурья призвал жителей отказаться от поездок из-за дефицита бензина
Фото: РИА Новости
Глава Приамурья призвал жителей отказаться от поездок из-за дефицита бензина. Василий Орлов призвал граждан отложить перемещение на дальние расстояния из-за нехватки топлива.

«Ситуация с бензином пока не нормализовалась, как мы ожидали. До сих пор на заправках встречаются очереди, мне пишут и присылают фотографии», — написал Орлов в Instagram.

Проблемы с бензином на Дальнем Востоке начались после закрытия Хабаровского НПЗ на ремонт, пишет «Ъ». Сейчас завод возобновил производство.
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В понедельник, 8 февраля, в Приамурье ожидается поступление 13 цистерн топлива. Прокуратура Хабаровского края из-за дефицита начала проверку, она намерена дать оценку действиям органов власти и руководства местного НПЗ.
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Автоновости , Василий Орлов , Газета "Коммерсантъ"
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