Skoda приостановила поставки новых Octavia в Россию 

Дилеры чешского автоконцерна Skoda не поставляют в Россию новые модели Octavia. Машины не могут получить даже покупатели, которые оплатили их в январе.

Причина временной приостановки поставок обновленных Skoda Octavia стала «ЭРА-ГЛОНАСС». В системе экстренного оповещения возникли проблемы. В частности, дилеры не могут активировать тревожную кнопку.

Производители собираются срочно доработать все недочеты и устранить неисправности, а затем возобновить серийный выпуск данной модели. Тогда Skoda Octavia снова будут продавать в дилерских центрах.

В России обновленную Octavia стали продавать в ноябре минувшего года. Успели реализовать 1111 автомобилей. Их владельцев пригласят к дилерам, чтобы провести диагностику и, если понадобится, ремонт.