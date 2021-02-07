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Skoda приостановила поставки новых Octavia в Россию 

runews24.ru 20 часов назад
Skoda приостановила поставки новых Octavia в Россию
Фото: Skoda
Дилеры чешского автоконцерна Skoda не поставляют в Россию новые модели Octavia. Машины не могут получить даже покупатели, которые оплатили их в январе.
Причина временной приостановки поставок обновленных Skoda Octavia стала «ЭРА-ГЛОНАСС». В системе экстренного оповещения возникли проблемы. В частности, дилеры не могут активировать тревожную кнопку.
Производители собираются срочно доработать все недочеты и устранить неисправности, а затем возобновить серийный выпуск данной модели. Тогда Skoda Octavia снова будут продавать в дилерских центрах.
В России обновленную Octavia стали продавать в ноябре минувшего года. Успели реализовать 1111 автомобилей. Их владельцев пригласят к дилерам, чтобы провести диагностику и, если понадобится, ремонт.
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Автоновости , Skoda Octavia , Skoda
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