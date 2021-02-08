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В Москве планируют проект социального карпулинга 

News.ru и ещё 8 10 часов назад
В Москве может появиться социальный карпулинг
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Социальный карпулинг предложили запустить в Москве и Подмосковье. Это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующими между остановками общественного транспорта и удалёнными жилыми районами.
Такие данные следуют из стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года. «Известия» сообщают, что в настоящее время документ дорабатывается Минтрансом. Утвердить его планируется в первом квартале 2021 года. Представитель министерства подтвердил изданию рассмотрение предложенной стратегии проекта.
В рамках проекта предполагается разработка мобильного приложения, которое поможет пользователям заказать социальную машину и доехать до отдалённых жилых районов от остановок железнодорожного транспорта. Реализация проекта возможна уже к 2025 году.
При этом отмечается. что к сервису сможет подключаться как таксист, так и частный автовладелец, соответствующий установленным требованиям. Государство же может субсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта.
Ранее NEWS.ru писал, что весной 2021 года стоимость обучения в российских автошколах может заметно вырасти, считает автомобильный эксперт Дмитрий Болысов. Из-за подорожания бензина и повышенных требований ГИБДД при сдаче экзамена средний ценник на обучение вождению автомобиля в России может вырасти на 15%, уверен он.
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Автоновости , Минтранс РФ , ГИБДД , газета "Известия"
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