В Москве может появиться социальный карпулинг

Социальный карпулинг предложили запустить в Москве и Подмосковье. Это совместная перевозка пассажиров на частных автомобилях, курсирующими между остановками общественного транспорта и удалёнными жилыми районами.

Такие данные следуют из стратегии развития транспортной системы региона до 2035 года. «Известия» сообщают, что в настоящее время документ дорабатывается Минтрансом . Утвердить его планируется в первом квартале 2021 года. Представитель министерства подтвердил изданию рассмотрение предложенной стратегии проекта.

В рамках проекта предполагается разработка мобильного приложения, которое поможет пользователям заказать социальную машину и доехать до отдалённых жилых районов от остановок железнодорожного транспорта. Реализация проекта возможна уже к 2025 году.

При этом отмечается. что к сервису сможет подключаться как таксист, так и частный автовладелец, соответствующий установленным требованиям. Государство же может субсидировать перевозку пассажиров до ближайшей остановки магистрального транспорта.