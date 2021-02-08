Половина пунктов техосмотров в России не готовы работать по новым правилам проведения ТО. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

«Более половины операторов техосмотра не готовы к новым правилам, вступающим в силу 1 марта», — пишут «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный РСА.

В реестре союза зарегистрировано более пяти тысяч участников рынка, половина из них не смогла ответить на вопрос, готовы ли они работать по новым правилам проведения техосмотров. Некоторые даже прямо заявляли о готовности прекратить работу, добавляет издание.