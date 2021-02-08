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«Известия»: новые правила техосмотров обрушат нишу пунктов ТО 

Ura.Ru 7 часов назад
Половина пунктов техосмотров в России не готовы работать по новым правилам проведения ТО. Об этом сообщает Российский союз автостраховщиков.

«Более половины операторов техосмотра не готовы к новым правилам, вступающим в силу 1 марта», — пишут «Известия», ссылаясь на опрос, проведенный РСА.

В реестре союза зарегистрировано более пяти тысяч участников рынка, половина из них не смогла ответить на вопрос, готовы ли они работать по новым правилам проведения техосмотров. Некоторые даже прямо заявляли о готовности прекратить работу, добавляет издание.
С 1 марта техосмотр должен будет сопровождаться фотосъемкой, в помещениях должна быть канализация. Из-за этих и других изменений в процедуре проведения техосмотров около 30% операторов временно или навсегда уйдут в рынка, считает управляющий директор подмосковной сети пунктов техосмотра Денис Фомин.
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Автоновости , Видео , Денис Фомин , газета "Известия"
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