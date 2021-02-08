Стартовало производство Mitsubishi Outlander нового поколения 

Компания Mitsubishi объявила о начале серийного производства Outlander четвертого поколения. Сборка налажена на японском заводе в Оказаки, и 8 февраля стало известно, что с конвейера сошел первый экземпляр модели. Первую партию внедорожников экспортируют в Северную Америку, где 16 февраля состоится мировая премьера нового Outlander.

Некоторые подробности о кроссовере следующего поколения уже есть. Новый Outlander унифицируют с другим кроссовером альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — Nissan X-Trail, в основе которого лежит архитектура CMF-С/D. От X-Trail модель также может унаследовать и 2,5-литровый бензиновый мотор на 184 лошадиные силы, сочетающийся с вариатором. На некоторых рынках сохранится гибридная силовая установка, однако в России такой «Аутлендер» не представлен.

Новый Outlander получит усовершенствованный полный привод Super All-Wheel Control (S-AWC) с активным передним дифференциалом и системой контроля разворачивающего момента (AYC), а также новый селектор выбора режимов движения. Последний, как обещают в компании, обеспечит «уверенное вождение в любое время и в любых погодных условиях».

Первыми новинку получат жители США, Канады и Пуэрто-Рико, а следом Outlander четвертого поколения появится и на других рынках, в том числе в России. Кроссоверы для нашего рынка, как ожидается, будут собирать на мощностях завода в Калужской области.

Ранее стало известно, что в ближайшее время завершатся продажи самого мощного Outlander в России — версии GT c V-образным бензиновым мотором 3.0 (227 лошадиных сил). С исчезновением Outlander GT самой мощной модификацией, доступным россиянам, станет версия с 2,4-литровой 167-сильной «четверкой». Актуальную модель с базовым мотором объемом 2,0 литра и в стандартной комплектации Inform можно купить за 1 859 000 рублей.