В Петербурге решили создать кодекс таксиста

«Санкт-Петербург нуждается в кодексе этики для такси, содержащем обобщенный собирательный портрет квалифицированного водителя», — так инициативу описали ТАСС в пресс-службе петербургского комитета по транспорту.

В Смольном добавили, что при разработке стандартов администрация города «уточнит» мнение перевозчиков и пассажиров. Мы решили сделать это самостоятельно — и спросили людей бизнеса о том, какие заповеди они внесли бы в такой кодекс. Вот что говорит основательница экологичной сети кофеен FL/P Анна Цфасман

Анна Цфасман, основательница экологичной сети кофеен FL/P: «Конечно, идеально, если у водителя добрые глаза, потому что чаще всего это все, что ты видишь. Что касается комфорта личного, для меня очень важно, чтобы не было никакой музыки, чтобы водитель не разговаривал, в том числе и со мной. Общеизвестно, что все таксисты квалифицированы, чтобы стать президентами любой абсолютно страны. Поэтому иногда они начинают рассказывать про политическое устройство мира и про то, что надо сделать, какие законы надо принять. В общем-то, все остальные вещи уже не так принципиальны. То есть, конечно, всегда приятно, когда с тобой здороваются, прощаются, спрашивают: все ли в порядке, все ли там комфортно, нет ли каких-то пожеланий, — но это же не принципиально».

Комментирует глава московского отделения Slow Food «Улитка» Виктор Майклсон.

Виктор Майклсон, глава московского отделения Slow Food «Улитка»: «Это, конечно, ответ на запрос публики, потому что огромное количество жалоб на то, что водители не знают город, не знают русский язык, плохо себя ведут, курят в машине, включают этническую или какую-то блатную музыку и так далее. Бывают ситуации, когда ты говоришь: выключите музыку, — на что тебе объясняют, что это моя машина и так далее. Как пассажиру мне очень нравится, когда такой нормальный, спокойный водитель, прилично одетый, молчаливый — и больше мне от него ничего не надо».

Пока в Смольном думают об этическом кодексе для такси, у самих водителей тоже накопились просьбы к пассажирам. Каждый таксист может рассказать немало холодящих кровь историй о кошмарных клиентах — поэтому было бы справедливо и их спросить о том, что их гложет. О гипотетическом «кодексе этики для пассажиров» рассуждает водитель «Яндекс. Такси» Юрий.

«Бог его знает. Скажем так, если себя человек ведет как человек, то и вопросов никаких. Ведь вопросы возникают тогда, когда человек себя ведет вызывающе. Скажем так, элементарная вежливость, то есть чувство такта какое-то, чтобы не было такой надменности, развязности. И, наверное, последнее — чтобы потом не оказывались всякие сюрпризы, что после пассажира там остается грязь. Выходишь из машины — забери с собой. То есть в общем-то в основном и все. Все мы люди».

Комментирует таксист и председатель движения «Форум Такси» Олег Амосов

Олег Амосов, таксист, председатель движения «Форум Такси»: «Конфликтные ситуации, в том числе в такси, возникают не из-за поведения даже самого, а из-за каких-то лагов программного обеспечения, каких-то необоснованных, например, наценок или еще чего-то. То есть просто быть внимательнее, и все. А на самом деле люди, скажем так, достаточно воспитанные и ведут себя достаточно корректно. Если человек для YouTube или TikTok хочет какую-то скандальную ситуацию и хочет массы просмотров, никакие правила ничего не изменят».