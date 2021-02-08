Ещё
Далее:
Читайте также:
Самый скандальный эротический фильм 21 века
Самый скандальный эротический фильм 21 века Смотреть онлайн ⟶

В России рухнул экспорт легковых машин 

Алиса Селезнёва 19 часов назад
В России рухнул экспорт легковых машин
Фото: ТАСС
Данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют о том, что в 2020 году
экспорт легковых машин из России упал на 41,2%, а импорт — на 19,7%. Об этом сообщает «Прайм».
В ФТС отметили, что в денежном выражении экспорт легковых машин за год снизился на 39% — до 987 миллионов долларов. Из России было экспортировано 65 тысяч машин, импортировано — 243,2 тысячи единиц легкового транспорта.
При этом экспорт грузовиков в 2020 году обрушился не так сильно. Падение составило 17,7% в штуках и 19% в денежном выражении — до 12,2 тысячи штук на 324 миллиона долларов. В декабре наблюдался рост экспорта как легковых автомобилей, так и грузовых.
Импорт легковых машин в деньгах упал на 31,4% — до 5,4 миллиарда долларов, а грузовиков — на 38%, до 1,2 миллиарда долларов.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019 года на 9,1%. При этом в «Автостате» сообщили, что россияне чаще всего покупали авто марки Lada — на них пришлось 21,5% от общего числа проданных машин.
Видео дня. Стали известны регионы России с самым доступным бензином
Комментарии 2
Автоновости , Lada , Федеральная таможенная служба
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение