В России рухнул экспорт легковых машин 

Данные Федеральной таможенной службы свидетельствуют о том, что в 2020 году

экспорт легковых машин из России упал на 41,2%, а импорт — на 19,7%. Об этом сообщает «Прайм».

В ФТС отметили, что в денежном выражении экспорт легковых машин за год снизился на 39% — до 987 миллионов долларов. Из России было экспортировано 65 тысяч машин, импортировано — 243,2 тысячи единиц легкового транспорта.

При этом экспорт грузовиков в 2020 году обрушился не так сильно. Падение составило 17,7% в штуках и 19% в денежном выражении — до 12,2 тысячи штук на 324 миллиона долларов. В декабре наблюдался рост экспорта как легковых автомобилей, так и грузовых.

Импорт легковых машин в деньгах упал на 31,4% — до 5,4 миллиарда долларов, а грузовиков — на 38%, до 1,2 миллиарда долларов.