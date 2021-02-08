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Илон Маск дал советы по покупке нового автомобиля 

Car.ru 12 часов назад
Маск дал советы по покупке нового автомобиля
Фото: Car.ru
Известный американский бизнесмен Илон Маск во время интервью дал несколько советов по покупке автомобиля. Транспортные средства он посоветовал покупать, когда производство уже стабилизировалось или в начале его жизненного цикла.
Отвечать на колкие вопросы основателю Tesla пришлось на интервью блогера Сэнди Манро. Именно он в 2018 году раскритиковал электромобили марки, отметив, что их качество можно сравнить с моделями Kia 1990-х годов. В самом начале автоэксперт начал задавать Маску важные вопросы, и среди них, когда лучше покупать новый автомобиль.
Маск объяснил, что после масштабирования производства, в середине жизненного цикла моделей, их качество может пострадать, поэтому лучше приобретать транспортные средства в начале цикла или же после того, как сборка на конвейере стабилизировалась.
Блогер раскритиковал купленную им Model 3, отметив, что через месяц такие же модели отличались более качественной сборкой. Маск объяснил, что собирать концепты намного легче, чем наладить массовое производство, особенно электрических авто.
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Автоновости , Илон Маск
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