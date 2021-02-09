Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶

Российский авторынок может лишиться новых иномарок 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Российский авторынок может лишиться новых иномарок из-за повышения утилизационного сбора
Фото: ТАСС
В Минпромторге России предложили повысить утилизационный сбор в третий раз. На фоне этого вырастет цена на автомобили, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд на российском рынке, заявили эксперты газете «Известия».
Законопроект, предложенный Минпромторгом России, предусматривает повышение применяемого к базовой ставке коэффициента на 25%. Таким образом, на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.

«Прежде всего цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его мнению, повышение сбора и падение спроса могут привести к тому, что компании сократят модельные ряды представленных сейчас на российском рынке автомобилей.

«Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин», — отметил он.

Также, по словам экспертов, существенное влияние на российский автомобильный рынок оказывает изменение курса валют и снижение спроса. При этом в Минпромторге подчеркнули, что не ожидают существенного роста цен на импортные автомобили из-за повышения утилизационного сбора.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019 года на 9,1%. При этом в «Автостате» сообщили, что россияне чаще всего покупали авто марки Lada — на них пришлось 21,5% от общего числа проданных машин.
Видео дня. Стали известны регионы России с самым доступным бензином
Комментарии 1
Автоновости , Минпромторг , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение