Российский авторынок может лишиться новых иномарок из-за повышения утилизационного сбора

Минпромторге России предложили повысить утилизационный сбор в третий раз. На фоне этого вырастет цена на автомобили, а ряд компаний могут ограничить модельный ряд на российском рынке, заявили эксперты газете «Известия».

Законопроект, предложенный Минпромторгом России, предусматривает повышение применяемого к базовой ставке коэффициента на 25%. Таким образом, на легковые автомобили базовая ставка вырастет с 20 тысяч до 25 тысяч рублей, для тяжелых грузовиков и прицепов — со 150 тысяч до 187,5 тысячи рублей.

«Прежде всего цены вырастут на иномарки, ввозимые из-за границы, — примерно на 70 000 рублей. И даже те модели, производство или сборка которых локализованы в России, тоже подорожают, так как зависят от импортных комплектующих», — прокомментировал возможное повышение утилизационного сбора основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

По его мнению, повышение сбора и падение спроса могут привести к тому, что компании сократят модельные ряды представленных сейчас на российском рынке автомобилей.

«Автоконцерны просто не захотят заводить на наш рынок новые модели из-за повышенных пошлин», — отметил он.

Также, по словам экспертов, существенное влияние на российский автомобильный рынок оказывает изменение курса валют и снижение спроса. При этом в Минпромторге подчеркнули, что не ожидают существенного роста цен на импортные автомобили из-за повышения утилизационного сбора.

Как сообщал «Рамблер», ранее в Ассоциации европейского бизнеса рассказали, что в 2020 году продажи в России новых легковых и легких коммерческих автомобилей составили 1,599 миллиона машин. Это ниже показателя 2019 года на 9,1%. При этом в «Автостате» сообщили, что россияне чаще всего покупали авто марки Lada — на них пришлось 21,5% от общего числа проданных машин.