В России с 1 июня текущего 2021 года будут введены новые ограничения на эксплуатацию автомобилей. Инициатор изменений — Министерство внутренних дел ( МВД ) России.

Как сообщает Autonews , самым главным запретом станет использование летней резины зимой и зимней — летом.

Также будет запрещено использование автомобиля, если зимние шины установлены только на одной оси.

При этом сроки эксплуатации авто с зимней резиной в течение года будут отличаться по регионам: в зависимости от погодных условий.

Сейчас речь идет только о сезонных границах с октября по апрель.

Также запретят:

использование покрышек с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа. замок ремня безопасности должен будет фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку. При этом лямка не должна иметь видимых следов надрыва. также будет запрещено пользоваться машиной, если не работает предусмотренная производителем спутниковая навигация или система.

Что касается использования машин с газовым оборудованием, то на каждый баллон нужно будет иметь паспорт, оформленный его изготовителем. При этом на самом баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение.

В случае если газовое оборудование машины менялось, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом данные.