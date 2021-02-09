Ещё
Далее:
Читайте также:
Самая высокооплачиваемая актриса в мире
Самая высокооплачиваемая актриса в мире Смотреть фильмы ⟶

Российских автомобилистов предупредили о новых запретах 

Прайм и ещё 2 6 часов назад
В России с 1 июня текущего 2021 года будут введены новые ограничения на эксплуатацию автомобилей. Инициатор изменений — Министерство внутренних дел (МВД) России.
Как сообщает Autonews, самым главным запретом станет использование летней резины зимой и зимней — летом.
Также будет запрещено использование автомобиля, если зимние шины установлены только на одной оси.
При этом сроки эксплуатации авто с зимней резиной в течение года будут отличаться по регионам: в зависимости от погодных условий.
Сейчас речь идет только о сезонных границах с октября по апрель.
Также запретят:
использование покрышек с высотой протектора, равной высоте хотя бы одного индикатора износа. замок ремня безопасности должен будет фиксировать язычок лямки и выбрасывать его после нажатия на кнопку замыкающего устройства, а сама лямка должна вытягиваться и втягиваться в катушку. При этом лямка не должна иметь видимых следов надрыва. также будет запрещено пользоваться машиной, если не работает предусмотренная производителем спутниковая навигация или система.
Российский авторынок может лишиться новых иномарок из-за повышения утилизационного сбора
Что касается использования машин с газовым оборудованием, то на каждый баллон нужно будет иметь паспорт, оформленный его изготовителем. При этом на самом баллоне должны быть четко нанесены серийный номер и обозначение.
В случае если газовое оборудование машины менялось, то соответствующим организациям необходимо оформить об этом данные.
Прайм: последние новости
Россиян предупреждают о резком подорожании обучения в автошколах Россиян предупреждают о резком подорожании обучения в автошколах Как выгодно купить машину и не переплатить лишнего Как выгодно купить машину и не переплатить лишнего В столичном регионе готовят к запуску проект социального карпулинга В столичном регионе готовят к запуску проект социального карпулинга
Комментарии 399
Автоновости , Видео , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
00:59
Массовое ДТП на Урале сняли на видео
ДТП
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
00:15
Видео с вылетевшей в кювет под Питером маршруткой
ДТП
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
00:31
Сгоревший на Ярославском шоссе авто сняли на видео
ДТП
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
01:16
Протаранивший стену парковки авто сняли на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
00:28
Видео с места смертельного ДТП на юге Москвы
ДТП
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
00:24
Видео с места ДТП, в котором сбили пешехода
ДТП
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
00:51
Жесткое ДТП в центре Москвы попало на видео
ДТП
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
00:41
Видео с места смертельного ДТП в Подмосковье
ДТП
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
02:18
Видео с водителем автобуса, спасшим 30 пассажиров
ДТП
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
00:31
Видео с места массовой аварии в центре Москвы
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение